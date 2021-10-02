إزالة إعلانات بيع شقة فاتن حمامة.. والحي: «مخالفة وبدون تصريح»

أعلن حى غرب القاهرة، رفع إعلانات مخالفة بدون تصريح من شارع الجبلاية بالزمالك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهى عبارة عن لافتة إعلان لبيع شقة الفنانة فاتن حمامة بعمارة «ليبون» في الزمالك بمزاد علني يوم 27 أكتوبر الجارى، و جاء فى الإعلان «بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة بعمارة ليبون لوحدة سابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة وتطل الواجهة على النيل وحديقة الأسماك وشارع الجبلاية بالزمالك، بمساحة 485 متر مربع تقريبا، كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقاري، مع تسهيلات في السداد بجلسة الأربعاء الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة».

شقة فاتن حمامة

تقع شقة فاتن حمامة في الطابق الثاني عشر من عمارة ليبون بالزمالك، وهي عبارة عن فيلا صغيرة مكونة من طابقين، وكانت تخصص غرفة لابنتها نادية ذو الفقار ابنتها من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وغرفة ثانية لابنها طارق من الفنان عمر الشريف، والفنانة فاتن حمامة من مواليد 27 مايو 1931، وتوفت فى 17 يناير 2015 بعد مسيرة حافلة بالعطاء والأعمال الفنية حتى لقبت بـ«سيدة الشاشة العربية»،ومن أبرز أعمالها «دعاء الكروان، ليلة القبض على فاطمة، سيدة القصر، أرض الأحلام، أفواه وأرانب».

زواج فاتن حمامة

تزوجت فاتن حمامة في بداية مسيرتها الفنية من المخرج عز الدين ذو الفقار، وحدث الانفصال بسبب غيرته الشديدة عليها، لتتزوج عام 1947 من عمر الشريف بعد قصة حب مثيرة، إلا أن الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق، ثم تزوجت من الدكتور محمد عبدالوهاب، حتى وفاتها.

سكان عمارة ليبون من الفنانين

تعد «ليبون» عمارة النجوم في منطقة الزمالك بالقاهرة، حيث عاشت فيها فاتن حمامة ولبنى عبدالعزيز وليلى فوزي وسامية جمال، ومنطقة الزمالك كانت مسكن لكثير من الفنانين أبرزهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وسعاد حسنى ومحمود المليجى وغيرهم.

كما شنت أجهزة محافظة القاهرة لإزالة الاعلانات المخالفة بكورنيش النيل لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإزالة أي مخالفات حيث أزيل حوالي 30 بوستر إعلانات مخالفة بدون ترخيص بطريق الكورنيش.