طريقة التصويت لمحمد صلاح في جوائز الأفضل «جلوب سوكر».. رونالدو يكتسح

لم يعد حلمًا أن ينافس الفراعنة نجوم العالم على الجوائز والإنجازات الفردية، فبعد سنوات من الاحتراف كان محمد صلاح خير سفير لمصر على منصات التتويج العالمية، وآخرها وجوده ضمن 30 مرشحًا للحصول على لقب أفضل لاعب لعام 2023.. فما طريقة التصويت لمحمد صلاح على جوائز جلوب سوكر؟.

طريقة التصويت لمحمد صلاح على لقب الأفضل في 2023

1- الدخول على الموقع الخاص بجائزة جلوب سوكر - من هذا الرابط.

2- اختيار الأيقونة الخاصة بترشيحات أفضل لاعب لعام 2023 (رجال)- من هذا الرابط

3- الضغط على المربع الذي يحمل اسم وصورة محمد صلاح.

رونالدو يكتسح في التصويت على جوائز الأفضل «جلوب سوكر»

حتى اللحظة يتفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو في التصويت على جائزة أفضل لاعب لعام 2023 «رجال»، إذ حصد نسبة 41% من الأصوات من إجمالي الأصوات، ليتربع على المركز الأول في جدول ترتيب الأفضل، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني.

محمد صلاح يقف في المركز الثاني بجدول ترتيب الأفضل لعام 2023، لكن هذا الاستفتاء مبدئي، خاصة أنّ التصويت لا يزال ممتدًا، إذ حصل على نسبة أصوات وصلت إلى 15.2%، ما قد يعطل مشوار الحصول على لقب الأفضل في العالم.

وفي المركز الثالث يستقر ليونيل ميسي حتى اللحظة برصيد تصويت لم يتخطى 12.1%، فيما يأتي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع، بعدما حصد أصوات لم تتخطى نسبتها 8.8%، وخلفه ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، بعدما حصد أصوات وصلت إلى 4.4%، ثم كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، بحصد نسبة تصويت وصلت إلى 2.9%.

وينافس محمد صلاح أيضًا على لقب اللاعب المفضل للجمهور، لكن لا يزال كريستيانو رونالدو المكتسح للتصويت على الجوائز كافة المرشح لها.. للتصويت لمحمد صلاح على لقب الأفضل للجماهير.. من هنا