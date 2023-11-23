«شعبة الدواجن» تطالب الحكومة بالإشراف على المزارع لزيادة الإنتاج

طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بضرورة توفير الإشراف البيطري الكامل على مزارع الدواجن كافة، للمساهمة في تقليل أسعار المنتج خلال فصل الشتاء.

استقرار سوق الدواجن في مصر

وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أنّ السوق المصرية مستقرة نظرًا لتوافر السلع ضمن منظومة الإنتاج وذلك لتوفر الخامات لدى المربين بعد قرارات الحكومة الخاصة بالإفراج الجمركي عن الأعلاف وغيرها.

أسعار الدواجن

وأكد «السيد» أن الوضع الحالي فيما يخص أسعار الدواجن تتراوح ما بين الـ60 لـ62 جنيهًا للكيلو الواحد، مؤكدا ضرورة توفير كل ما يخص التدفئة والسولار لأصحاب المزارع، حتى لا يتأثروا ويتأثر المستهلك.

وتابع رئيس شعبة الدواجن: «يجب أن يكون هناك تحركات من قبل الدولة بتوفير التدفئة مع توفير إشراف بيطري جيد، لزيادة المعروض ف المدارس».