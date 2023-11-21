شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21-11-2023، استقرارا ملحوظا في الأسواق والمحلات، حيث يتراوح السعر اليوم بين 64 إلى 68 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 70 حتى 75 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن تسجيل أسعار الفراخ في بورصة الدواجن البلدي اليوم 110 جنيهات للكيلو أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك بنحو 118 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو 85 جنيهًا أرض المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 77 إلى 100 جنيه للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 66 جنيها للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإنّ سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 25 إلى 31 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 21 إلى 22 جنيها، فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 22 إلى 23 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 11 إلى 12 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 15 إلى 16 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 18 إلى 19 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 18 جنيها إلى 19 جنيها.