بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023.. الفراخ البيضاء بكام؟

سجلت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023، ثباتًا في الأسعار وبلغ الفراج البيضاء نحو 65 جنيهًا في المزرعة بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعارالدواجن اليوم

وتراوحت أسعارالدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023، في المحلات التجارية حسب كل منطقة ووصل سعر الفراخ البيضاء في المحلات ما بين 72 إلى 74 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

بورصة الدواجن

- بورصة الدواجن البلدي اليوم الأربعاء 22-11-2023 نحو 110 جنيهات للكيلو أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك بنحو 118 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو

- سعر كيلو الفراخ الساسو 85 جنيهًا أرض المزرعة.

- يتراوح سعر المستهلك بين 77 إلى 100 جنيه للكيلو.

-بلغ سعر الأمهات البيضاء 66 جنيها للكيلو.

سعر الكتكتوت الأبيض

- سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 25 إلى 31 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 21 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 22 إلى 23 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 11 إلى 12 جنيها.

-يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 15 إلى 16 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 18 إلى 19 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 18 جنيها إلى 19 جنيها.