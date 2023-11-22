رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023.. الفراخ البيضاء بكام؟

كتب:

محمد سيف
07:40 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

سجلت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023، ثباتًا في الأسعار وبلغ الفراج البيضاء نحو 65 جنيهًا في المزرعة بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعارالدواجن اليوم

وتراوحت أسعارالدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023، في المحلات التجارية حسب كل منطقة ووصل سعر الفراخ البيضاء في المحلات ما بين 72 إلى 74 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

 بورصة الدواجن 

- بورصة الدواجن البلدي اليوم الأربعاء 22-11-2023 نحو 110 جنيهات للكيلو أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك بنحو 118 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو

- سعر كيلو الفراخ الساسو 85 جنيهًا أرض المزرعة.

- يتراوح سعر المستهلك بين 77 إلى 100 جنيه للكيلو.

-بلغ سعر الأمهات البيضاء 66 جنيها للكيلو.

سعر الكتكتوت الأبيض

-  سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 25 إلى 31 جنيها. 

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 21 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 22 إلى 23  جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 11 إلى 12 جنيها.

-يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 15 إلى 16 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 18 إلى 19 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 18 جنيها إلى 19 جنيها.

اقرأ المزيد:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 11-11-2023

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12-11-2023 في مصر

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

أسعار ‎بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض الفراخ البيضاء والحمراء

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21-11-2023
بقلم محمد سيف