انطلاق مؤتمر حزب الحرية المصري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية

انطلق مؤتمر حزب الحرية المصري، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نادي شباب طوخ بمحافظة القليوبية، بقيادة النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الحزب بالقليوبية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن إنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية تحتاج أيام متواصلة للحديث عنها، ويكفيه أنه حافظ على الدولة من الضغوط الخارجية، وداخليا قضى على العشوائيات ووفر الأمن والأمان لمصر، وأطلق المشروع القومي «حياة كريمة»، وهو مشروع عمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بقرى الريف المصري.

مسيرة البناء والتنمية

وتضمنت فقرات مؤتمر حزب الحرية المصري عرض فيديو تسجيلي حول فترة ما قبل ثورة 25 يناير، وفترة حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ثم ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وانطلاق مسيرة البناء والتنمية والإنجازات الكبرى بكل القطاعات المختلفة زراعيا وصناعيا واقتصاديا وغيرها من المشروعات التنموية.

مواصلة الإنجازات

وقال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية بالقليوبية، إن دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يأتي من أجل استكمال خطط التنمية والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار السنوات الماضية، وما تتطلبّه المرحلة المقبلة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على الأصعدة كافة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخليا وخارجيا.

حملة المسيرة والمسار

وأضاف «الفيومي» في كلمته، تأكيد أمانات حزب الحرية في القليوبية وكافة المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا لحزب الحرية المصري، على دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر المقبل من خلال فعاليات حملة «المسيرة والمسار» التي أطلقها الحزب من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار، انطلاقاً من حرص الحزب على إعلاء مصلحة الوطن وتغليب المصلحة العامة.