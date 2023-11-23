«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في القليوبية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة القليوبية، المؤتمر الثاني لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك برئاسة النائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن محافظة القليوبية.

وحرص نواب محافظة القليوبية من مجلسي النواب والشيوخ على الحضور، إذ حضر أكثر من 12 ألف مواطن من أهالي محافظة القليوبية، لتأييد السيسي.

مؤتمر مستقبل وطن القليوبية

وأكد النائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية، دعمه الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة، مطالبا الجميع بالمشاركة في انتخابات الرئاسة.

كلمة ممثلي الأوقاف والكنيسة

وأعلن سعيد أحمد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالقلويية، تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لمزيد من استقرار البلاد وزيادة التنمية في البلاد.

وأشار القمص شنودة وهيب، راعي كنيسة الأنبا شنودة بالرملة وممثل عن إيبارشية بنها وقويسنا، إلى ضرورة الوقوف وراء الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات، والتي تمت خلال الفترة الماضية.