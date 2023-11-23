ورشة عمل في جامعة قناة السويس عن مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بكلية التمريض بعنوان «المرأة قوة تغيير في المجتمع»، ضمن ندوات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقالت الدكتورة اعتدال عباس أستاذ علم النفس ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إن الندوة أقيمت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بإشراف تنفيذي الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.

وعقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بجامعة القناة وتناولت أربع محاور هامة حول أهم القضايا التي تخص المرأة، والتعريف بالوحدة وأهدافها كما تناولت في محاضرتها الشخصية العدائية خصائصها وكيفية التعامل معها وآثرها.

وحاضرت الدكتورة وفاء عبد العظيم حول سيكولوجية المرأة القوية المستقلة، فيما تناولت الدكتور إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث في محاضرتها الإهتمام بصحة المرأة كونها مسئولة عن الأسرة وتربية الأطفال وإعدادهم كجيل صالح للمجتمع.

وتطرقت الدكتور هناء أمين رئيس الندوة عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في الإسماعيلية في محاضرتها الفحص الذاتي للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فيما حضر الندوة عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية والقيادات التنفيذية والأستاذة آمال رزق الله عضو مجلس النواب واللشيخ أشرف السعيد من علماء الأزهر الشريف ومدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية.