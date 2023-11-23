أم مصرية تتطوع رفقة أطفالها في التحالف الوطني لنصرة غزة: «ده أقل واجب»

بدأت رحلة الأم «وفاء محمد» مع التطوع في مبادرات الدولة، إلى جانب عملها الأساسي في مجال المقاولات، منذ نحو 7 سنوات، خلال مشاركتها في الفعاليات الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان وتقديم الدعم النفسي للمتعافين منهم، ثمّ خصصت جزءًا من وقتها لمساعدة الأهل والأقرباء حبًا في عمل الخير.

التطوع ضمن قوافل التحالف الوطني

بين المراكز والقرى في محافظة المنيا، اعتادت الأم «وفاء» التجول بصحبة العاملين بالمشروعات القائمة ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وفي القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي انطلقت قبل 3 سنوات، تقتسم يومها بين العمل والتطوع ورعاية أبنائها الثلاثة.

وتقول وفاء، لـ«الوطن» أنها كانت تتولى مهمة حصر البيوت المستحقة للدعم، ورصد الشكاوى التي يُعانيها المواطنون لتوصيل أصواتهم إلى الجهة المعنية، إلى جانب توزيع المساعدات العينية لهم.

الأم الأربعينية «وفاء» المتطوعة ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال مؤسسة صناع الخير، أكدت حرصها على التطوع لخدمة أهل بلدها، حيث تٌشارك الشباب المتطوع في تعبئة كراتين المواد الغذائية التي سيتم توزيعها على الأهالي، وتشارك في توزيعها على الأسر المستحقة في قرى مبادرة حياة كريمة، حتى نقلت حب التطوع إلى أبنائها الثلاثة وأصدقائهم.

وبصوت يعكس شعورها بالفخر، تقول وفاء: «حتى ولادي وزمايلهم في المدرسة بقوا بينزلوا معايا في القوافل الخيرية، وتوزيع المساعدات ضمن قوافل حياة كريمة والتحالف الوطني».

تعبئة كراتين قوافل غزة

اندلعت أحداث غزة في 7 من أكتوبر الماضي، وانطلقت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسات التحالف الوطني في تقديم الدعم والمساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني، ولم تتوان الأم «وفاء» في المشاركة في قوافل المساعدات التي انطلقت من مصر عبر معبر رفح إلى غزة في أكتوبر الماضي، وكانت حاضرة بمساعدة الشباب المتطوع في تغليف وتعبئة الكراتين والتبرع المادي لشراء البطاطين ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إلى جانب مشاركتها في حملة التبرع بالدم، الشهر الماضي، لصالح أبناء غزة، نظمت وفاء، قافلة أمام مبنى المحافظة وجعت المواطنين إلى التبرع لصالح مساعد الأشقاء في غزة، معتبرة ذلك أقل واجباً يُمكن تقديمه إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وتتحرك اليوم أكبر قافلة مساعدات لأهل غزة منذ بدء المساعدات، تضم أكثر من 500 شاحنة تم تجميعها من أعضاء التحالف.