«التحالف الوطني» يطلق أكبر قافلة مساعدات إلى غزة اليوم.. تضم أكثر من 500 شاحنة

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف مستعد لإدخال كميات كبيرة من المساعدات لأهالي قطاع غزة، موضحًا: «جرى الاتفاق مساء أمس على نقطة التحرك، ويوجد عدد كبير من الشاحنات ستستقبلها القاهرة».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «يجرى التحرك اليوم بأكبر قافلة منذ بدء المساعدات قبل 35 يوما، والقافلة تضم أكثر من 500 شاحنة جرى تجميعها من جميع أعضاء التحالف».

القافلة ستصل اليوم

وتابع: «القافلة ستصل مساء اليوم إلى معبر رفح وتحمل كميات من المواد الغذائية والمعلبات والمواد التموينية والطبية والدوائية وأجهزة تنفس صناعي، وكل المواد المختلفة التي يحتاج إليها أهالي قطاع غزة».

التحالف يرصد الاحتياجات

وأكد أن التحالف يرصد الاحتياجات وترتيب ومراجعة كل ما يتطلبه أبناء قطاع غزة، ما يجرى خلال الاصطفاف اليوم، مشددًا على أن المشاهدين سيرون أكبر عدد من الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة اليوم.