محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا مع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، والدكتور محمد شوقي مدير مركز الأورام بالغربية، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، وحاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحي بالغربية.

مشروعات القطاع الصحي

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، مشروعات القطاع الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، مع مراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية للارتقاء بصحة المواطن ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

تذليل العقبات أمام المشروعات

وأكد محافظ الغربية تذليل التحديات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات، وذلك لأهميته هذه المشروعات الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما ستقدمه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.