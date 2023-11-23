محافظ الغربية: مشروعات التطوير تعكس ملامح الجمهورية الجديدة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محور النعناعية

جاء ذلك خلال تفقده المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي كفر الزيات و طنطا، اليوم، إذ بدأت بمتابعة الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وأكد محافظ الغربية أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات، هدفه تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، وأن يكون مخصصًا أكثر لسيارات النقل الثقيل.

وتابع المحافظ جولته بتفقد طريق الشركات بمدينة كفر الزيات، لإزالة المعوقات التي تحول من الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق الذي يبدأ من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر، وأوضح محافظ الغربية أن هذا الطريق سيساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات، حيث سيساهم في دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة إلى المرور بقلب المدينة.

المرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات

واستمرت الجولة بتفقد كورنيش كفر الزيات لمتابعة الأعمال بالمرحلة الثانية من الكورنيش، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، على ضفاف فرع رشيد، نهر النيل، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشي وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفسًا حضريًا لأهل المحافظة بصفة عامة وأهل كفر الزيات بصفة خاصة.

وعلى هامش الجولة، قام محافظ الغربية بتفقد أماكن منافذ بيع السكر المدعم بكفر الزيات وحي أول طنطا التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين. وأشار رحمي إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية ومكافحة كافة صور الاحتكار والغلاء.