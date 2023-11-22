محافظ الغربية يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في طنطا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن كافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

افتتاح أكبر معارض مبادرة «معًا ضد الغلاء»

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الغربية يرافقه المهندس شريف يونس العضو المنتدب للمنطقة اللوجستية، أكبر معرض لبيع السلع الغذائية «معًا ضد الغلاء» والمقام بأرض المعارض بالمنطقة اللوجيستية بطنطا، الذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الغربية بأسعار مخفضة، جاء ذلك بحضور حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

المحافظ: الدولة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار

شارك في المعرض 60 شركة ويضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية، بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد المحافظ من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

كما أشاد المحافظ خلال تفقده بمنتجات المنطقة الشمالية العسكرية، التي تضم اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأرز والسكر وكافة السلع الغذائية الأساسية والاحتياجات الأساسية للمواطن.

التوسع في إقامة المعارض في القرى الأكثر احتياجًا

وأشاد المحافظ بتعاون التجار واستجابتهم لمبادرة خفض الأسعار، مؤكدًا أن تعاونهم أحد أسباب نجاح المعرض والإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين في الساعات الأولى من افتتاحه، مضيفًا أن المحافظة تسعى حاليًا للتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجًا.