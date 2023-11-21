ممثل حملة المرشح حازم عمر في صالون «التنسيقية»: يجب إعفاء القطاع الطبي من الضرائب

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يجب إعفاء القطاع الطبى من الضرائب على الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن الصورة غير وردية في القطاع الطبي والتعليم، وهناك مشكلات كثيرة تؤكد أهمية دعم للقطاع الطبي وتشجيع القطاع الخاص.

المحور المجتمعي

وأكد رضوان، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، ضرورة تحسين دخل الأطباء لكي تتوقف هجرة الأطباء للخارج، وأنه لا بد من إنهاء ملف زراعة ونقل الأعضاء لأن العالم كله يعمل بهذا النظام الذي يوفر كثير من الجهد والمال على المرضى.

تنسيقية شباب الأحزاب

أدار الحوار، خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.