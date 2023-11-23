إحالة 275 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية إحالة 275 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد ضبط هذه المخالفات من قبل مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

حملات تموينية بالدقهلية

وقالت محافظة الدقهلية في بيان لها إن الحملات التموينية جاءت بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت أن الحملات أسفرت عن تحرير 275 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 12 مركزًا ومدينة بنطاق المحافظة، تضمنت أحياء ومراكز ومدن السنبلاوين وميت سلسيل والجمالية وبلقاس ونبروه والمنصورة والمنزلة وتمى الأمديد وشربين وميت غمر وأجا وطلخا.

وأشارت أن المخالفات التموينية التي ضبطها جاءت كالتالي:

- محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات.

- عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضاً محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة.

- محاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

- محاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.