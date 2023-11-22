ضبط 11 مخالفة تموينية في حملات على أسواق بيلا بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات، بنطاق مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ضبط 11 مخالفة تموينية في حملات علي أسواق بيلا بكفر الشيخ

جاءت الحملة برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية محمد ضبعون، نائب رئيس المركز والمدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش على اللحوم المجازر بإدارة بيلا البيطرية، والدكتور عبد الحميد محمود، وربيع حافظ، ومحمد قطة، بإدارة بيلا الصحية، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا.

وتمكنت الحملات الرقابية والتفتيشية من تحرير 11 مخالفة تموينية من خلال المرور علي الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمجازر، والتي تنوعت بين 5 محاضر عدم النظافة، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لكل واقعة علي حدة.

محافظ كفر الشيخ يوجٌه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، لتحقيق الدور الرقابي على الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.