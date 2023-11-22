حملات تموينية على الأسواق والمخابز في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية لحملات تموينية، على الأسواق والمخابز بالدقهلية، أسفرت عن ضبط 84 مخالفة بالدقهلية.

وأشار دايرة أن الحملات التموينية، تم تكليفها بالمرور على الأسواق والمخابز في بندر ميت غمر، المنزلة، طلخا، بندر المنصورة، نبروه، بلقاس، تمى الأمديد، وأسفرت عن تحرير المخالفات التالية:

- محضر انتهاء من الإنتاج.

- 23 محضر نقص وزن.

- 17 محضر عدم مطابقة للمواصفات

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 2 محضر مزاولة نشاط دون ترخيص.

- 5 محاضر سلع مجهولة المصدر.

- 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 3 محضر بيع بأكثر من السعر الرسمي.

- 2 محضر تجميع سلع مدعمة

حملات للرقابة على مبادرة تخفيض الأسعار في الدقهلية

في السياق ذاته، أعلن محمد الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية عن تنفيذ الحي لعدد من الحملات للرقابة على مبادرة تخفيض الأسعار.

وأشار الدمرداش، في بيان، أنه الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وصل عدد منافذ ومعارض السلع المخفضة 854 منفذًا

وكانت محافظة الدقهلية أعلنت في بيان سابق لها أنه سيجري افتتاح 19 معرضا بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرضا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات، ليصل إجمالي عدد المنافذ على مستوي المحافظة 854 منفذًا تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.