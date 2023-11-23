رئيس «قناة السويس» يبحث تطوير نظم التحكم لأسطول الهيئة مع شركة سيمنس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن شركة سيمنس تعد من ضمن شركاء النجاح الفاعلين والداعمين لاستراتيجية الهيئة الطموحة للتطوير ورفع كفاءة العاملين بها.

وأضاف «ربيع» خلال لقائه مارجريتا أدرنجا رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية لشركة سيمنس أن قناة السويس تضع نصب أعينها تطوير آليات العمل ومواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية طموحة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية، واعتماد النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة الخدمات والمعاملات، فضلًا عن رفع كفاءة العنصر البشري في كافة القطاعات.

وبحث رئيس هيئة قناة السويس مع مارجريتا أدرنجا رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية لشركة سيمنس، يرافقها رالف لينين رئيس قسم مبيعات وخدمات ما بعد البيع لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس، ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر سبل تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتدريب وتطوير نظم التحكم لأسطول كراكات الهيئة.

كما ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون للارتقاء بكفاءة منظومة محاور العبور بتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي 1، إلى جانب دراسة مشروع إنشاء مركز تحكم ومراقبة مركزي لكافة مرافق العبور بين ضفتي القناة، ودراسة التعاون المشترك في مجال تطوير آليات التدريب بمراكز التدريب الفنية التابعة للهيئة وتدريب العمالة الفنية بشركات و ترساناتها.