تفاصيل شهادة weekend saver من بنك قناة السويس.. عائد أسبوعي

يوفر بنك قناة السويس العديد من الشهادات الإدخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية في ظل أن تفاصيل الشهادات تختلف وفقًا لكل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات التي يطرحها البنك شهادة تسمي weekend saver، والتي يحصل المواطنون على العائد الخاص بها أسبوعيًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة weekend saver من بنك قناة السويس والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة

- يحصل على الشهادة الأفراد الطبيعيين من فئة الشباب الخاصة بعملاء beyond وذلك من 16 سنة وحتى 35 سنة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفات الألف.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- كما يتم دفع العائد أسبوعيًا.

فوائد الشهادات

- يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهاد

المستندات المطلوبة

- يجب على العملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية.

- وبالنسبة للعملاء الجدد إحضار مستندات فتح حساب إضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية.