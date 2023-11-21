«اقتصادية قناة السويس»: تداول 283 سفينة بحمولة 4.6 مليون طن خلال أكتوبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن مواني شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,669,223 طن طاقة محققة، وعدد حاويات 370,681 حاوية مكافئة من خلال استقبال 283 سفينة متنوعة خلال الشهر.

40 سفينة ميناء غرب بورسعيد

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، استقبل 40 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 346,051 طن، و35,051 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، و7 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن سياحية و2 سفينة تحولت ساحلي، و60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

119 سفينة حاويات بشرق بورسعيد

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أكتوبر 119 سفينة حاويات و8 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و11 سفينة ملح و1 سفينة تموينات بترولية، بطاقة محققة 4,190,695 طن، و335,630 حاوية مكافئة.

رصيف سيناء الجديد

فيما استقبل ميناء العريش البحري 19 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 132,477 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترا والذي استقبل لأول مره سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.