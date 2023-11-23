تفاصيل شهادات ادخار بنك قناة السويس بالعملة الأجنبية.. تصل إلى 5 سنوات

يقدم بنك قناة السويس للعملاء التفاصيل الخاصة بكل الشهادات الادخارية التي يوفرها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، في ظل أن هناك العديد من البنوك المصرية التي تقدم برامج ادخارية أخرى للمواطنين تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل بنك وشهادة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية من بنك قناة السويس والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة

- يحصل جميع الأفراد الطبيعيين على الشهادة.

- كما يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- وبالنسبة للمدة الخاصة بالشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- كما يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

- الشهادة قابلة للاسترداد بعد أول 6 أشهر، وفقا لجدول الاسترداد.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة يصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

المستندات المطلوبة

- للعملاء الحاليين طلب إصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات للأفراد.

- للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات للأفراد.

تفاصيل شهادة بنك قناة السويس الخماسية بالعملة الأجنبية

- وبالنسبة للشهادة الادخارية بالعملة الأجنبية من بنك قناة السويس تصل مدتها إلى 5 أعوام.

- يمكن للأفراد الطبيعيين شرائها.

- الحد الأدنى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما أن معدل العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

- كما يمكن للعميل استراداد الشهادة وذلك بعد مرور العام الأول وفقاً لجدول الاسترداد.