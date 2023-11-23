«حزب الله» يستهدف تجمعات لجنود إسرائيلين في محيط موقع المرج

استهدف حزب الله اللبناني، تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج، ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وفي وقت لاحق، أطلق حزب الله نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى المحتلة من قبل إسرائيل، في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تعطيل العمل بمستشفيات شمال غزة

وفي سياق أخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ تعطيل العمل بمستشفيات شمال غزة، والحصار الكامل المفروض على بعض منها، مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي والمعمداني وغيرها، سيجبر السكان على النزوح للجنوب، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدف المنظومة الصحية بصورة علنية.

وأضاف أنّ المنظومة الصحية في جنوب غزة ليست أفضل حالًا من الشمال، لكنها لا تزال تفتح أبوابها للجرحى دون أن تقدم لهم الخدمة المنقذة لحياتهم، كونها منهارة تماما وخالية من الخدمات التي قد تداوي آلاف الجرحى من الجرائم الإسرائيلية.