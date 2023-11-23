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حزب الله يطلق 50 صاروخا على مستوطنات إسرائيلية

كتب:

مريم جاد
11:35 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أطلق حزب الله نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى المحتلة من قبل إسرائيل، في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

تعطيل العمل بمستشفيات شمال غزة

وفي سياق أخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ تعطيل العمل بالمستشفيات شمال غزة، والحصار الكامل المفروض على بعض منها، مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي والمعمداني وغيرها، سيجبر السكان على النزوح للجنوب، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدف المنظومة الصحية بصورة علنية.

وتابع أنّ المنظومة الصحية في جنوب غزة ليست أفضل حالًا من الشمال لكنها لا تزال تفتح أبوابها للجرحى دون أن تقدم لهم الخدمة المنقذة لحياتهم كونها منهارة تماما وخالية من الخدمات التي قد تداوي آلاف الجرحى من الجرائم الإسرائيلية.

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بقلم مريم جاد