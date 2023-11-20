حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بصواريخ «بركان» شديدة التدمير 

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت أحمد سنجاب، إن اليوم كان الأعنف على الحدود الجنوبية اللبنانية.

استهداف تجمعات الجنود

وأضاف أن حزب الله استخدم صواريخ «بركان»، بالإضافة إلى عدد من المسيرات التي أصابت عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية واستهداف تجمعات الجنود، ردا على استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن التصعيد من قبل حزب الله، كان بسبب استهداف مصنع في العمق اللبناني، بمدينة «النمطية»، والتي تعتبر خارج قواعد الاشتباك، الأمر الذي جعل قوات حزب الله تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.

جيش الاحتلال يقصف المناطق المأهولة بالسكان

وقال إن جيش الاحتلال بدأ يقصف المناطق المأهولة بالسكان، وبالتالي صعّد حزب الله من القصف وأدخل صواريخ «بركان» في حربه على إسرائيل بجنوب لبنان، من أجل تشتيت الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.