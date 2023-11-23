وزير الداخلية يبحث سبل التعاون الأمني مع نظيره البوسني

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، نيناد نيشتش، وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك، والوفد المُرافق خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة إلى آخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير البوسني، عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، موضحا أنّ زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، كما أكد اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والمعلوماتية وجهود الإنقاذ لمواجهة الكوارث والأزمات، مُشيدا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

من جانبه، أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك فى ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها ومواجهة الكوارث والأزمات في ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة والتغييرات المناخية على الساحتين الإقليمية والدولية.