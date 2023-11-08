مساعد وزير الداخلية الأسبق: الفريق الأممي بالعريش يسهِّل وصول المساعدات لغزة

قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بشأن توصيل المساعدات إلى غزة، ليس له علاقة بأي نواحٍ عسكرية، والمقصود به أنه فريق فني لتوثيق الأمور الخاصة بالمساعدات التي تصل إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

وأكد أمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفريق الأممي الإنساني يمنع اعتراض الأمور الخاصة بالمساعدات ويسهِّل دخولها إلى قطاع غزة: «من وجهة نظري هي نواحٍ فنية لوصول المساعدات بطريقة أسهل ومنع تزييف الحقائق، والفريق بمثابة مراقب تقني أو فني لأن أيضًا إسرائيل تزيِّف الحقائق ويمكن أن تخرج في مرة وتعلن أن المساعدات التي تدخل إلى غزة بها بعض المساعدات العسكرية للفصائل الفلسطينية، وهو من وجهة نظري أحد أدوار الفريق».

مساعد وزير الداخلية الأسبق: نشر فريق أممي معناه المراقبة

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن نشر فريق أممي معناه أيضًا أن تتم المراقبة على الموقف ودخول المساعدات خطوة بخطوة، لأن الفلسطينيين يحتاجون إلى المساعدات على وجه السرعة: «المساعدات بحاجة إلى أن تصل بسرعة كبيرة، لأنهم يحتاجون إلى كل السلع، المياه مفقودة، لا يوجد أي سُبل للحياة في غزة».

الحكومة المصرية توافق على نشر فريق أممي تقني إنساني

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت موافقة الحكومة المصرية على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بشأن توصيل المساعدات إلى غزة، وسيتخذ الفريق من مدينة العريش القريبة من رفح مقرًا له.