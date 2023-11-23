«حماة الوطن» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في أسيوط

ينظم غدًا الجمعة، حزب حماة الوطن، مؤتمرًا جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في محافظة أسيوط، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية، ومحمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ولفيف من قيادات الحزب والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ومن جهته، أعرب النائب مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط، عن سعادته بمشاركة الحزب في مؤتمر أمانة أسيوط، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأرض الملاعب في تمام الساعة الرابعة مساءً، موجهًا الدعوة لجموع شعب أسيوط وجميع القوى السياسية والأجهزة التنفيدية، بالحضور والمشاركة.

موقف مصر المشرف تجاه القضية الفلسطينية

وأكد أمين الحزب أسيوط، الوقوف إلى جوار الرئيس السيسي فيما يخص أمن مصر القومي والقضية الفلسطينية، وموقف مصر المشرف بدعمها الكامل لأهالي فلسطين، ورفض الرئيس الفلسطيني، تهجير أهالي غزة، والإصرار على مرور المساعدات بالرغم من كافة التحديات التي تقف ضد مصر.

ويواصل الأمناء المساعدون للحزب، أميرة زيدان وأحمد محمد حسن، وعلي سيد علي معوض، وسمير محمد أحمد ومحمد جمال عبد اللا، وعاطف عمران أمين التنظيم، وأمناء الأمانات النوعية والمراكز والوحدات الحزبية، العمل من خلال غرف العمليات المنعقدة داخل مقرات حزب حماة الوطن كافة بأسيوط، لمتابعة أعمال الحشد لمؤتمر تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واستعدادات الانتخابات الرئاسية.