من يتحمل رسوم تحويل الأموال في إنستاباي؟.. خبير يوضح.. عاجل

يعد تطبيق إنستاباي من أهم تطبيقات الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر، خاصة وأنه يتبع البنك المركزي ويضم الكثير من الخدمات التي يحتاج لها المواطن للتسهيل عليه وتقليل الازدحام.

ويقدم تطبيق إنستاباي مجموعة متنوعة من الخدمات البنكية والمالية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل التعاملات المالية الرقمية، ومن أهم هذه الخدمات تحويل الأموال لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ودفع الفواتير وفقًا لما ذكره التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.

زيادة الحد الأقصى للتحويل وإضافة رسوم على الخدمات

ومع قرار البنك المركزي خلال الأسبوع الحالي بشأن زيادة الحد الأقصى للتحويل وفرض رسوم على المعاملات من خلال التطبيق، انتشر الحديث عن تطبيق إنستاباي بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور محمد بدره الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بفرض رسوم للاستخدام وتحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي طبيعي وهو منفذ في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

وأضاف «بدره» في تصريحات لـ«الوطن» أنه مع بداية العام المقبل 2024 سيتم فرض رسوم على استخدام التطبيق، موضحا أن الرسوم تعتبر مبلغ قليل جدًا، ويتم دائما إضافتها للعمل على تحديث التطبيق بشكل ملائم وللحافظ على الأمن السيبراني للتطبيق للحفاظ على معلومات العملاء.

من سيتم خصم الرسوم؟

واشار إلى أنه سيتم خصم رسوم الخدمات قبل وصولها لمستلم النقود، لذلك على من يرغب في دفع أو تحويل مبلغ معين عليه إرسال مبلغ أكبر يكون في حدود قيمة الرسوم، وذلك لإيصال المبلغ كامل إلى المستلم.

ورفع المركزي حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستاباي، تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، إلى جانب إمكانية التحويل بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه، وتصل إلى 400 ألف جنيه في الشهر.