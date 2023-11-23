جامعة أسيوط تطلق فعاليات الجولة النهائية من مسابقات الدوري البيئي

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الجولة النهائية من مسابقات الدوري البيئي «الحلم الأخضر »، التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة.

شهدت الجولة النهائية، حضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الدوري البيئي، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمنسق العام للدوري البيئي، والدكتور مؤمن عبدالعظيم وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رحاب أحمد زكي أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة غادة عبدالعال أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود القاضي مدرس بكلية طب الأسنان.

مسابقات الدوري البيئي

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لمسابقات الدوري البيئي على كل الأصعدة، مضيفا أنه سيتم تكريم الفرق الفائزة من الجولة النهائية في ختام فعاليات شهر المناخ «الحلم الأخضر»، بمؤتمر الحلم الأخضر الطلابي الأول، والمقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل.

مسابقات فنية

كما أوضحت الدكتورة مديحة درويش، أن المسابقات الفنية والثقافية والرياضية، تهدف إلى خلق روح تنافسية بين الطلاب، وتشجيعهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات المشاركة لخلق كوادر قيادية قادرة على إيجاد حلول بيئيًا واجتماعيا واقتصاديًا مبتكرة، لمواكبة الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وبدأت فعاليات الجولة النهائية، مشاركة الطلاب في المسابقات الفنية والثقافية والرياضية، وتضمنت المسابقة الثقافية عددا من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول ابتكارية لها، والتي أقيمت في قاعة المناقشات (1) بالمبنى الإداري.

أما المسابقة الرياضية فقد تضمنت التنافس في رياضتي تنس الطاولة، وكرة السرعة، والتي أقيمت أمام قاعة المؤتمرات الكبرى، وتضمنت المسابقة الفنية، تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة، باستخدام الأقلام الملونة، والتي أقيمت في قاعة المناقشات (3) بالمبنى الإداري، وضم الدور النهائي فرق كليات التربية للطفولة المبكرة (النجوم)، التربية (الهلال)، فريق جامعة أسيوط (الشمس)، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (اللوتس).

وتكونت لجان التحكيم في المسابقات الثلاثة من الدكتورة مديحة درويش، والدكتور محمد مصطفى حمد، والدكتور مؤمن عبدالعظيم، والدكتور عماد شعبان أستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتورة غادة عبدالعال أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة إيناس ضاحي أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة نجلاء بدوي مدرس بكلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد سمير مدرس مساعد بكلية التربية النوعية، وإيهاب محمد رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وجمال حسن أخصائي بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد رفعت شعيب أخصائي بإدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وهبة عبدالحافظ أخصائي بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وسماح فرغلي أخصائي بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.