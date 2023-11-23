الفريق أسامة ربيع: نعمل على توطين الصناعات الصديقة للبيئة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحرص على توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030.

تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال استقباله فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية، لبحث الإجراءات التشغيلية لشركة آنتيبوليوشن إيچبت، أن تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة يتم وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

وأكد «ربيع» أن قناة السويس تعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع العملاق ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو مشروع القناة الخضراء.

مناقشة الإجراءات النهائية المشروع

واستهدف الاجتماع التنسيقي الوقوف على الإجراءات النهائية لتنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة والسائلة خلال الفترة المقبلة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيچبت، وهي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية «من الشركات التابعة للهيئة»، وشركة Antipollution اليونانية، وإيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني، لإضافة خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.

وأوضح أن لجنة العمل المشتركة من هيئة قناة السويس وشركة Antipollution اليونانية قطعت شوطا كبيرا في الإعداد الجيد لهذا المشروع، وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية، فيما أعرب فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية، عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على جدول الأعمال، مؤكدا حرص الشركة اليونانية على توفير كافة سبل نجاح المشروع وذلك بتوفير التقنيات الفنية والخبرات اللازمة.