باحث سياسي: إسرائيل لديها خطة لترحيل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة

قال الدكتور حميد بن يحيى الشجني، أكاديمي وباحث سياسي، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أتت بعد الضغوط الشعبية العارمة في مصر وقطر وأمريكا، وأصبح الجميع أكثر واعيا بما يحدث على أرض واقع، وطالبوا بكل وضوح وقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

تعاطف كبير مع أهالي قطاع غزة

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تعاطف كبير للغاية لم يسبق له مثيل مع أهالي غزة، بسبب المذابح والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والجميع يطالب بتحرير فلسطين من العدوان، مشيرا إلى أن العالم الآن يندد بعملية الاستعمار الموجودة بفلسطين وينادي بإنهاءه في المنطقة.

الحكومات الغربية أرادت تفعيل الهدنة

وتابع: «الحكومات الغربية أرادت تفعيل هذه الهدنة حتى تقول للعالم أنها تسعى لتحقيق السلم والأمن العالمي، ولكن النية المبيتة أكثر ما يتخيله سكان المنطقة، إذ أن هناك عملية ترحيل للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الدول المجاورة يُدبر لها الإسرائيليين».