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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بجهود مصرية.. هدنة لحقن دماء فلسطين

كتب:

أحمد العانوسي
07:47 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر والأردن يطالبان بوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

- «السيسى وعبدالله» يرفضان محاولات تهجير أهالى القطاع.. ويدعوان إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية تعيد للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة 

- رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدعم الإنسانى للأشقاء فى غزة

- القوات المسلحة تستصلح مساحات جديدة فى توشكى

الصفحة الثانية

- حملة «السيسى»: مؤتمرات وندوات بالمحافظات ومبادرات لتشجيع المواطنين على التصويت

- «فوزى»: المرحلة الصعبة من بناء الوطن قد مرّت.. ومرشحنا مخلص فى عمله ولديه الرغبة الصادقة لوضع مصر بالمكانة اللائقة.. و«العاملون بالبنوك»: «السيسى» رجل المرحلة.. ولن يتمكن غيره من حماية مصر

- «الوطنية للانتخابات» تنتهى من إجراءات تنظيم الاقتراع فى الخارج

- مجدى البدوى: عمال مصر يردون الجميل للرئيس تقديراً لجهوده فى تحسين أوضاعهم

- نائب رئيس اتحاد العمال: «السيسى» سيستعين بالخبرات لبناء «الجمهورية الجديدة»

-  الجماعة الإرهابية فشلت فى العودة للمشهد السياسى من خلال ترويج الأكاذيب والشائعات عن الانتخابات

- زاهر الشقنقيرى: أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

- المتحدث باسم حملة حازم عمر: برنامجنا واقعى.. ونمارس نشاطنا السياسى بلا قيود

-  نمتلك رؤية استراتيجية تستند على خبرات متعددة ووعى بالتحديات للتعامل مع الوضع الاقتصادى

الصفحة الثالثة

- بجهود مصرية مكثفة.. «هدنة» لحقن دماء فلسطين

- «السيسى» يرحّب بالاتفاق: جهودنا مستمرة للوصول إلى حلول تحقّق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطينى

- «الخارجية القطرية» تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة فى التوصّل إلى الهدنة.. وتؤكد استمرار العمل على وقف كامل لإطلاق النار

- تبادل 50 من الأسرى من النساء والأطفال فى غزة مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين فى سجون إسرائيل.. ودخول عدد أكبر من قوافل المساعدات بما فيها الوقود

- «أبومازن» و«حماس» يشيدان بالدور المصرى القطرى.. و«حجازى»: «القاهرة» تحمل لواء القضية.. وحدوث هدنة أول انفراجة حقيقية فى الصراع

- الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلى يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ويستمر لمدة 4 أيام

الصفحة الرابعة

- العالم يشيد بـ«مصر» 

- القيادة المصرية حاسمة وتستهدف الاستقرار الإقليمى 

- أمريكا: «بايدن» يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التوصل إلى الاتفاق بالأراضى الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى أهالى «غزة»

- فرنسا: القاهرة لعبت دوراً أساسياً.. «الأردن»: خطوة لوقف التصعيد.. «سلطنة عمان»: نتمنى أن يفضى لوقف إطلاق النار

- سفيرة واشنطن: ممتنة لإصرار شركائنا المصريين على العمل بشكل وثيق من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط

- البرلمان العربى يثمن جهود مصر

-  .. ومراقبون: اتفاق وقف إطلاق النار إحدى ثمار التعاون والتنسيق «المصرى - القطرى»

- «هريدى»: القاهرة والدوحة بذلتا جهوداً كبيرة.. «الشريف»: التفاهم سيمتد إلى قضايا أخرى بالمنطقة.. «هاجر»: يفتح الطريق لحل الأزمات بالشرق الأوسط- أستاذ العلوم السياسية بـ«القدس»: «الهدنة» نتاج لجهود الدبلوماسية المصرية.. وتمهد لوقف تام لإطلاق النار 

- جهاد الحرازين: «القاهرة» تستطيع الضغط على الاحتلال لإنهاء الصراع وإعطاء الشعب الفلسطينى حقه المشروع وفقاً لحل الدولتين 

الصفحة الخامسة

- بالتزامن مع إعلان الهدنة.. «التحالف الوطنى» يرسل أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

- «الأورمان»: جسر خيرى مفتوح لدعم الأشقاء.. و500 شاحنة تتأهب لدخول الأراضى الفلسطينية 

-  70% من إجمالى المساعدات استأثرت بها مصر وإرسال الاحتياجات الضرورية بالتعاون مع «الهلال الأحمر»

-  مؤسسة «أبوالعينين»: نشارك بـ33 شاحنة محمّلة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية

- الأحزاب: القيادة السياسية تسعى لخلق حل نهائى للأزمة يضمن حقوق الأشقاء المشروعة

- «حماة الوطن»: يجب الالتزام ببنود الاتفاق للحفاظ على الأرواح والممتلكات

-   «الوفد»: بارقة أمل على طريق المفاوضات وفرصة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى القطاع

- «مصر أكتوبر»: الاتفاق يؤكد ثقل مصر الدولى وسعيها لإقرار الأمن والسلم الدوليين

- «الجيل»: إسرائيل قبلت بالهدنة دون تحقيق أهدافها العسكرية رضوخاً للرؤية المصرية 

- رئيس لجنة الشئون العربية بـ«النواب»: مصر مارست ضغوطاً دولية كبيرة لإقرار الهدنة 

- أحمد فؤاد أباظة: جهود التعاون بين «القاهرة والدوحة» دليل لنجاح فرض الرؤية العربية على المجتمع الدولى 

الصفحة السادسة 

- رفعت رشاد يكتب: الحرب بالوكالة.. سلاح هيمنة الدول الكبرى

- سحر الجعارة تكتب: ماما نجوى

- بلال الدوى يكتب: «ضربة البداية» انطلقت من «مصر»

- عماد فؤاد يكتب: إعلام عبيط القرية

- خديجة حمودة تكتب: مناجم الأمان

- أميرة خواسك تكتب: إلى شعب إسرائيل

الصفحة السابعة 

- «ديانج» للبيع.. الأهلى يفتح مزاد رحيل اللاعب لأسباب كثيرة و«معلول وسليم وطاهر» خارج تشكيل الفريق

- «لأعلى سعر».. «أُحد» السعودى يطلب «فتوح» وعروض جديدة لمعسكر الزمالك

- كواليس جديدة.. الكشف عن أسرار فشل رحيل «صلاح» لاتحاد جدة ورئيس النادى يؤكد: طلبنا فعلاً من ليفربول ضمه

- مهمته مستمرة.. حسم مصير «حجازى».. و«العميد» يخطط لـ«فان دايك وماركينيوس»

الصفحة الثامنة

 

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بقلم أحمد العانوسي