اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بجهود مصرية.. هدنة لحقن دماء فلسطين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر والأردن يطالبان بوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

- «السيسى وعبدالله» يرفضان محاولات تهجير أهالى القطاع.. ويدعوان إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية تعيد للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة

- رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدعم الإنسانى للأشقاء فى غزة

- القوات المسلحة تستصلح مساحات جديدة فى توشكى

الصفحة الثانية

- حملة «السيسى»: مؤتمرات وندوات بالمحافظات ومبادرات لتشجيع المواطنين على التصويت

- «فوزى»: المرحلة الصعبة من بناء الوطن قد مرّت.. ومرشحنا مخلص فى عمله ولديه الرغبة الصادقة لوضع مصر بالمكانة اللائقة.. و«العاملون بالبنوك»: «السيسى» رجل المرحلة.. ولن يتمكن غيره من حماية مصر

- «الوطنية للانتخابات» تنتهى من إجراءات تنظيم الاقتراع فى الخارج

- مجدى البدوى: عمال مصر يردون الجميل للرئيس تقديراً لجهوده فى تحسين أوضاعهم

- نائب رئيس اتحاد العمال: «السيسى» سيستعين بالخبرات لبناء «الجمهورية الجديدة»

- الجماعة الإرهابية فشلت فى العودة للمشهد السياسى من خلال ترويج الأكاذيب والشائعات عن الانتخابات

- زاهر الشقنقيرى: أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

- المتحدث باسم حملة حازم عمر: برنامجنا واقعى.. ونمارس نشاطنا السياسى بلا قيود

- نمتلك رؤية استراتيجية تستند على خبرات متعددة ووعى بالتحديات للتعامل مع الوضع الاقتصادى

الصفحة الثالثة

- بجهود مصرية مكثفة.. «هدنة» لحقن دماء فلسطين

- «السيسى» يرحّب بالاتفاق: جهودنا مستمرة للوصول إلى حلول تحقّق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطينى

- «الخارجية القطرية» تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة فى التوصّل إلى الهدنة.. وتؤكد استمرار العمل على وقف كامل لإطلاق النار

- تبادل 50 من الأسرى من النساء والأطفال فى غزة مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين فى سجون إسرائيل.. ودخول عدد أكبر من قوافل المساعدات بما فيها الوقود

- «أبومازن» و«حماس» يشيدان بالدور المصرى القطرى.. و«حجازى»: «القاهرة» تحمل لواء القضية.. وحدوث هدنة أول انفراجة حقيقية فى الصراع

- الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلى يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ويستمر لمدة 4 أيام

الصفحة الرابعة

- العالم يشيد بـ«مصر»

- القيادة المصرية حاسمة وتستهدف الاستقرار الإقليمى

- أمريكا: «بايدن» يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التوصل إلى الاتفاق بالأراضى الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى أهالى «غزة»

- فرنسا: القاهرة لعبت دوراً أساسياً.. «الأردن»: خطوة لوقف التصعيد.. «سلطنة عمان»: نتمنى أن يفضى لوقف إطلاق النار

- سفيرة واشنطن: ممتنة لإصرار شركائنا المصريين على العمل بشكل وثيق من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط

- البرلمان العربى يثمن جهود مصر

- .. ومراقبون: اتفاق وقف إطلاق النار إحدى ثمار التعاون والتنسيق «المصرى - القطرى»

- «هريدى»: القاهرة والدوحة بذلتا جهوداً كبيرة.. «الشريف»: التفاهم سيمتد إلى قضايا أخرى بالمنطقة.. «هاجر»: يفتح الطريق لحل الأزمات بالشرق الأوسط- أستاذ العلوم السياسية بـ«القدس»: «الهدنة» نتاج لجهود الدبلوماسية المصرية.. وتمهد لوقف تام لإطلاق النار

- جهاد الحرازين: «القاهرة» تستطيع الضغط على الاحتلال لإنهاء الصراع وإعطاء الشعب الفلسطينى حقه المشروع وفقاً لحل الدولتين

الصفحة الخامسة

- بالتزامن مع إعلان الهدنة.. «التحالف الوطنى» يرسل أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

- «الأورمان»: جسر خيرى مفتوح لدعم الأشقاء.. و500 شاحنة تتأهب لدخول الأراضى الفلسطينية

- 70% من إجمالى المساعدات استأثرت بها مصر وإرسال الاحتياجات الضرورية بالتعاون مع «الهلال الأحمر»

- مؤسسة «أبوالعينين»: نشارك بـ33 شاحنة محمّلة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية

- الأحزاب: القيادة السياسية تسعى لخلق حل نهائى للأزمة يضمن حقوق الأشقاء المشروعة

- «حماة الوطن»: يجب الالتزام ببنود الاتفاق للحفاظ على الأرواح والممتلكات

- «الوفد»: بارقة أمل على طريق المفاوضات وفرصة لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى القطاع

- «مصر أكتوبر»: الاتفاق يؤكد ثقل مصر الدولى وسعيها لإقرار الأمن والسلم الدوليين

- «الجيل»: إسرائيل قبلت بالهدنة دون تحقيق أهدافها العسكرية رضوخاً للرؤية المصرية

- رئيس لجنة الشئون العربية بـ«النواب»: مصر مارست ضغوطاً دولية كبيرة لإقرار الهدنة

- أحمد فؤاد أباظة: جهود التعاون بين «القاهرة والدوحة» دليل لنجاح فرض الرؤية العربية على المجتمع الدولى

الصفحة السادسة

- رفعت رشاد يكتب: الحرب بالوكالة.. سلاح هيمنة الدول الكبرى

- سحر الجعارة تكتب: ماما نجوى

- بلال الدوى يكتب: «ضربة البداية» انطلقت من «مصر»

- عماد فؤاد يكتب: إعلام عبيط القرية

- خديجة حمودة تكتب: مناجم الأمان

- أميرة خواسك تكتب: إلى شعب إسرائيل

الصفحة السابعة

- «ديانج» للبيع.. الأهلى يفتح مزاد رحيل اللاعب لأسباب كثيرة و«معلول وسليم وطاهر» خارج تشكيل الفريق

- «لأعلى سعر».. «أُحد» السعودى يطلب «فتوح» وعروض جديدة لمعسكر الزمالك

- كواليس جديدة.. الكشف عن أسرار فشل رحيل «صلاح» لاتحاد جدة ورئيس النادى يؤكد: طلبنا فعلاً من ليفربول ضمه

- مهمته مستمرة.. حسم مصير «حجازى».. و«العميد» يخطط لـ«فان دايك وماركينيوس»

الصفحة الثامنة