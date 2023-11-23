انتهاء فعاليات تدريب العاملين بمكاتب «صحة الدقهلية» على الميكنة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء فعاليات التدريب الوزاري على الميكنة لفرق مكاتب الصحة بالمحافظة.

تفعيل نظام ميكنة تصاريح الدفن

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، إلى أن الفعاليات جاءت في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتفعيل نظام ميكنة تصاريح الدفن وتوثيق شهادات الميلاد والوفاة، وربط مكاتب الصحة بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وأوضح أن مديرية الصحة اختتمت ورشة تدريبية لفرق مكاتب الصحة من الأطباء والمراقبين وفني الإحصاء على النظام المميكن من وزارة الصحة ومركز المعلومات، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة الأمراض المعدية.

وأكد «مكين»، أنه جرى عمل التدريب من خلال فريق مسؤولي مكاتب الصحة بوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة ريهام عبد المعين ومحمد أمين وخالد العقدة، وبحضور الدكتورة حنان حسن مسؤول الميكنة بالمديرية، علاوة على فريق الميكنة وفريق مكاتب الصحة.

الورشة استمرت 3 أيام

وأضاف أن الورشة استمرت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، وتضمنت تدريبا عمليا على النظام المميكن للمواليد والوفيات وتفعيله، ومجموعة من الاختبارات، وانتهت بحملة للمرور على مكاتب الصحة بالدقهلية للتأكد من تفعيل جوانب الورشة عمليا، إلى جانب المحاضرات النظرية.