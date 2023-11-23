تحويل الغرف غير المستغلة بالمدينة الجامعية في أسيوط إلى أماكن لإقامة الطلاب

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية مبنى (ج)، وذلك في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على أعمال الصيانة، وتحسين الكفاءة في بعض المباني.

جودة الخدمات المقدمة للطلاب

وتفقد الدكتور أحمد عبد المولى، عدداً من غرف إقامة الطلاب للتأكد من جودتها، وتلبيتها لاحتياجات الطلاب، إلى جانب تفقد وجبات التغذية بالمبنى، وبعض غرف التخزين غير المستغلة جيدا، موجها بتحويل جميع المساحات غير المستخدمة إلى غرف سكنية؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدينة الجامعية.

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

كما التقى «عبد المولى» بعددٍ من الطلاب المقيمين بالمبنى، إلى جانب بعض الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع لآرائهم في الخدمات المقدمة بالمدينة ومتطلباتهم، والمشكلات التي تقابلهم خلال إقامتهم، مؤكداً أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بمتطلبات واحتياجات أبنائها الطلاب، والعمل على سرعة توفيرها لهم في أقرب وقت ممكن، وإزالة كافة العقبات التي من شأنها؛ الوقوف أمام تفوقهم وتحصيلهم الدراسي.