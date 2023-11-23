النائب محمد الفيومي: الرئيس السيسي أنقذ مصر من مخطط التقسيم

أكد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة ديسمبر المقبل، مشددًا على أن الرئيس أنقذ مصر من مخطط السرقة والتقسيم.

وقال خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، بنادي شباب مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في إطار حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار: «مصر كانت ستسرق منا في عهد الإخوان، من خلال مخططات التقسيم وبيع مصر للأهل والعشيرة، وجاء الرئيس السيسي في بداية عهده معنا ليخلصنا من جماعة إرهابية كانت بمثابة احتلال لمصر وشعبها».

وأشار إلى دور الرئيس السيسي في التصدي لمشروع تقسيم الوطن العربي تحت مسمى الشرق الأوسط الكبير، وكذلك جهود الرئيس والدولة المصرية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف ضد مشروع تهجير أهالي غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى تبني مصر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ونجاح مصر في تحقيق هدنة إنسانية بغزة وإدخال المساعدات الإنسانية (غذائية وطبية) إلى غزة من خلال معبر رفح، وكذا جهود مصر في تبني حق الشعب الفلسطيني إبان انعقاد مؤتمر السلام بالقاهرة.

الشعب المصري يسطر تاريخا جديدا

وأضاف الفيومي: «مصر ضربت مثالا عظيما ورائعا في ثورة الـ30 من يونيو، فهذا النموذج يحكي عنه العالم، ووصل منه صوت جموع الشعب، ولذلك نثق بشعبنا وأنه سيسطر تاريخ جديد للمشاهد المصرية العظيمة في المشاركة وإبداء الرأي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة».

السيسي لا زال ينقذ مصر

وشدد الفيومي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زال ينقذ مصر من مخططات ومؤامرات تحاك ضدها، وفي نفس السياق يعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع الاقتصادية والدولية وعمل شراكات جديدة، ومنها الانضمام إلى «البريكس»، كما استطاع أن يقضي على الإرهاب ومخططاته، مضيفًا: «سنجد معه مصر بشكل جديد يظهر في بناء العاصمة الجديدة»، مشيرا أن انتخاب الرئيس السيسي ضرورة حتمية في استمرار عملية البناء والتنمية والحفاظ على الأمن القومي للبلاد

فيما قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إننا نقف لدعم الرئيس وهو يثبت لنا يوما بعد يوم أنه لا أحد يستطيع قيادة مصر في هذه المرحلة سواه، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تحاوطنا بالمخاطر من عدة اتجاهات، فتوسط مصر وقدرتها على عمل هدنة في قطاع غزة تدل على أننا نملك رئيسًا وقائدًا عربيًا نريده أن يكمل مسيرته.

وأضاف مهني في كلمته أمام المؤتمر أن الحزب زار العديد من المحافظات بعدد من المؤتمرات الجماهيرية ولمس خلالها حب ودعم الشعب المصري للرئيس، خاصة وأن جميع الفئات تتفق على ضرورة وجوده واستكمال المشوار ومسيرة التنمية والاستقرار.

وتابع، أن الرئيس السيسي يحظى بشعبية كبيرة، وأن هذه الشعبية جاءت من تواصله الدائم مع الشعب وصراحته وشرح الأوضاع كما يجب أن تكون، فهو يعامل الشعب على إنه شريك النجاح والكفاح ويسعى دائما لتحسين الأوضاع ورعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

كما طالب النائب، جميع الحاضرين بالمؤتمر أن يدعون أقاربهم وأصدقائهم للمشاركة حتى يصل صوتنا إلى كل العالم، خاصة وأن هذه المشاهد الحضارية ترسخ في تاريخ مصر وتؤكد أن شعب مصر عظيم يصنع قراره بيده.

فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، إننا نراهن على الشباب ومشاركتهم خاصة وأن شباب هذا الجيل لديه وعي سياسي كبير، ولديهم دور كبير في صنع القرار واختيار المستقبل، ومن هنا أناشد جميع الشباب بالمشاركة هم وأسرهم.

وأوضح اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، أن الرئيس السيسي وضع مصر في مكانة عالية ومختلفة خاصة في الاتجاه الدولي، فمصر أصبحت لها شراكات مع عدة دول، ولها كلمة واضحة في صُنع القرار خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ولا نستطيع أن نغفل الدور الريادي التي تقوم به تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.

كما أشارت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، بحزب الحرية المصري على أهمية المرأة ودورها في تعزيز نسب المشاركة وحث الأسرة المصرية على المشاركة والنزول الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن الرئيس السيسي اهتم بالمرأة في جميع الاتجاهات والجوانب ودائما يقدرها ويؤكد أنها شريكة في المستقبل.