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الرئيس السيسي: بعض القنوات أساءت لمصر بسبب معبر رفح

كتب:

محمد عزالدين
05:04 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بعض القنوات قامت بدور لكي تسيء لمصر، «معبر رفح لم يغلق أبدا، لكن كان فيه إجراءات أخرى من الجانب الآخر، الدور مش عندنا بس».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، «كل الضغط اللي كان موجود والحصار، كنا حريصين من أول يوم على إن دة نرفضه ونجابهه، احنا بنتكلم عن دولة، بتتعامل في إطار قواعد قانون دولي، وإجراءات تهدف إلا عدم إشعال الموضوع المشتعل».

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