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ضياء رشوان: مصر تسلمت قائمتي المحتجزين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وبدء "الهدنة" السابعة صباح الغد

كتب:

أحمد شوقي
05:03 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة.

مصر تتسلم قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين

وأوضح «رشوان»، أن مصر قد تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، غدا الجمعة.

مصر تطالب طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بمطالبة مصر لطرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله.

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بقلم أحمد شوقي