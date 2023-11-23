في عيد ميلاده.. داوود عبد السيد لـ«الوطن»: متعايش مع الحياة وبحاول أكون بخير

«عُدت يا يوم مولدي.. عُدت يا أيها الشقي.. الصبا ضاع من يدي.. وغزا الشيب مفرقي.. ليت يا يوم مولدي.. كنتَ يوما بلا غد.. ليت أني من الأزل.. لم أعش هذه الحياة» على كلمات أغنية المطرب فريد الأطرش، قرر المخرج داوود عبد السيد أن يحتفل بعيد ميلاده الـ 77.

«بتعشى مع عائلتي الصغيرة في مكان نحتفل بعيد ميلادي»، هكذا تحدث المخرج داوود عبد السيد لـ«الوطن» عن يوم ميلاده، «بحب يوم ميلادي وبحتفل به كل عام، ولكن ليس بشكل كبير، لأني في الحقيقة حالتي الصحية أصبحت غير قادرة بشكل كافي على مجهود كبير ولكني بفضل الله بخير، ومتعايش مع الحياة، وبحاول أكون بخير باستمرار».

داوود عبد السيد يتحدث عن حقيقة اعتزاله الفن

وعن فكرة اعتزاله الفن منذ عام قال، «أنا لم أعتزل الفن إطلاقاً، وقد أوضحت سابقاً، أنني لست الشخص الذي يقرر الاعتزال، لأن الاعتزال يعني أن أطلب من الجمهور أن ينجدني، ولكن أنا في غنى عن ذلك تمامًا؛ ولكن لن أعود لمزاولة المهنة بسبب ظروفي الصحية، وقد قدمت أفلامًا تعرض حتى الوقت الحالي بكبار النجوم وهذا يكفيني».

وتابع داوود عبد السيد: «أعمالي الفنية لازالت تُعرض حتى الوقت الحالي في كل مكان، وبشكر كل الجمهور الذي يقدر قيمة العمل الفني الجيد، رغم ابتعادي منذ سنوات طويلة».