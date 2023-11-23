مسيرة داوود عبد السيد من «الصعاليك» إلى «أرض الخوف».. ذكرى ميلاد فيلسوف السينما

عرض برنامج «8 الصبح» تقريرًا حول مسيرة المخرج الكبير داوود عبد السيد، الذي بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج لكمال الشيخ في فيلم «الرجل الذي فقد ظله» مرورًا لفيلم «الأرض» للراحل يوسف شاهين، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده الـ77.

مولده وحياته العملية

أشار التقرير إلى أنّ المخرج داوود عبد السيد، من مواليد محافظة القاهرة في 23 من نوفمبر عام 1946، وبعد نجاحات كبيرة قرر أن يتخذ طريقًا آخر بعيدًا عن مساعد الإخراج، وبدأ في اقتحام مجال التصوير السينمائي.

وأضاف التقرير أنّه في العام 1979 بدأ المخرج داوود عبد السيد التجول بالكاميرا بشوارع القاهرة، وصنع العديد من الأفلام التسجيلية الاجتماعية من الشارع المصري، وهي الفترة التي بدأ فيها بالاحتكاك بالجمهور، وعبّر عن قضاياهم في أفلامه الروائية.

أهم أعمال داوود عبد السيد الفنية

أوضح التقرير، أنّ داوود عبد السيد، قدّم أفلام سينمائية قليلة على مدار مشواره الفني، لكنها متميزة على الرغم من قلة عددها، ومن أهم هذه الأفلام فيلم «الصعاليك» وفيلم «البحث عن سيد مرزوق» وفيلم «الكيت كات»، الذي يعد حتى الآن من أهم أفلام السينما، وتمّ اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصريّة، بالإضافة إلى فيلم «أرض الخوف» وفيلم «أرض الأحلام».

الجوائز الفنية في حياة داوود عبد السيد

حصل داوود عبد السيد، على العديد من الجوائز القيمة على مدار مشواره الفني من أههما؛ جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي الخاصة بفيلم «الصعاليك»، وجائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول عن فيلم «أرض الخوف»، بالإضافة إلى اختيار 3 أفلام من أفلام داوود عبد السيد، ضمن أفضل 100 فيلم عربي بمهرجان دبي السينمائي وهما، «أرض الخوف، الكيت كات، رسائل البحر».

حاز داوود عبد السيد العديد من الجوائز، وتمّ تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي في العام 2018، كواحد من أفضل المخرجين السينمائيين.