رضا فرحات: حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تمنح الجميع مساحة للنقاش

تحرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار محمود فوزي، على عقد العديد من اللقاءات على مدار الفترة الماضية، مع مختلف طوائف المجتمع المصري، سواء أحزاب أو فنانين أو رياضيين أو متخصصين في القطاعات المختلفة، ويأتي من ضمنها، لقاءً مع وفد من حزب المؤتمر، استمعت خلاله الحملة لآراء أعضاء الحزب.

يقول اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن لقاءات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مع مختلف طوائف الشعب، فكرة جيدة ومحمودة، لأنه من الجيد الاستماع إلى الآراء المختلفة، والاستفادة من الخبرات والرؤى، وتطبيقها أثناء اتخاذ القرارات الحكومية والمستقبلية، خاصة أن الحملة تعطي مساحة واسعة للحديث والنقاش.

تفاصيل اللقاء مع حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وعن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين حزب المؤتمر وحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يقول نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات لـ«الوطن»: «زرنا مقر الحملة الرسمية وفقا للميعاد المحدد بعد طلبنا باللقاء، وجلسنا مع ممثلي الحملة، وتحديدا المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، واستمعوا لعدد من المتحدثين الذين يمثلون الحزب، وكل فرد عرض وجهة نظره في بعض الأمور المهمة».

وأضاف «فرحات»: أنهم عرضوا إمكاناتهم كحزب داعم لترشيح المرشح عبدالفتاح السيسي، سواء في المؤتمرات أو الفعاليات، أو على مدار أيام الانتخابات، كما أن المستشار محمود فوزي رحب بمختلف الآراء، ووعد بالنظر إليها بعين الاعتبار.