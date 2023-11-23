قوافل بيطرية لتحصين وعلاج الخيول ضد الأمراض المعدية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، عدة قوافل بيطرية، لتحصين وعلاج الخيول ضد الأمراض المعدية، وكذلك الكشف على التناسليات لدى الإناث منها، بما يهدف للحفاظ عليها وزيادة أعدادها بشكل كبير، حيث تم توقيع الكشف البيطري علي 310 من الخيول على مستوى الحملة.

قوافل بيطرية على مدار 3 أيام

وأوضح الدكتور محمد بشار، وكيل بيطري كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة البيطرية المجانية استمرت على مدار ثلاثة أيام بإدارات: «دسوق، والحامول، وبيلا»، وذلك لعلاج حيوانات الفصيلة الخيلية ونشر الوعي بضرورة الاهتمام بها.

يترأس القافلة عماد نعوم، نائب مدير عام جمعية مستشفى بروك الخيرى، لعلاج الحيوان، والفريق المعاون له.

الحملات البيطرية للخيول

وأشار د. بشار في بيان، إلى أن الحملة البيطرية للفصيلة الخيلية، شملت قرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وقرية الزعفران بمركز الحامول، ومدينة بيلا.

كما وجه وكيل بيطري كفر الشيخ، الشكر للأطباء البيطريين للمشاركين ضمن حملة الكشف علي الخيول علي مدار ثلاث أيام متتالية، والتي شملت نطاق ثلاث مراكز علي مستوي محافظة كفر الشيخ.