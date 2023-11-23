الرئيس السيسي: بذلنا جهودا صادقة للحيلولة دون التصعيد في الحرب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد في الحرب على المستويات كافة، وسياسيا عقدت الدولة المصرية أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولي، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة».