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الطفل محمد أسامة يقدم فقرة غنائية في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»

كتب:

محمد عزالدين
06:07 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
محمد أسامة

محمد أسامة

قدم الطفل محمد أسامة فقرة غنائية بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت كلمات الأغنية «كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا..في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا.. بالصفاء والهنا».

وأضاف خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، «القوافل تخفف ما أمكن شكرا جزيلا».

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