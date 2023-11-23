«حياة كريمة»: مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» أكبر رسالة دعم إلى أهالي غزة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» في استاد القاهرة اليوم يمثل أكبر رسالة دعم من منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني ومن ضمنها مؤسسة حياة كريمة، لأهالي قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الدعم لهم والاحتياجات الإنسانية في ظل الظروف التي يعاني منها بسبب الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

رسائل مصر الواضحة

وأضافت «فخري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الحدث كان رسالة واضحة من الرئيس على استمرار تأييده ووقوفه جانب الأشقاء بقطاع غزة وتعزيز للموقف السياسي الذي أعلنت عنه مصر منذ بداية حدوث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى وجود حشد جماهيري ضخم لتأكيد ودعم هذه الرسالة.

مكونات المساعدات

وأكدت المدير التنفيذي لحياة كريمة، أن المؤسسة مستمرة في تقديم الدعم لأهالي غزة، والمساعدات التي سوف يتم إرسالها اليوم شملت موادا غذائية سهلة الاستخدام، حتى يكون الدعم حقيقي لإخواتنا في غزة، كذلك مهتمين بتوفر الأدوات والطبية والأدوية الأكثر احتياجا هناك، مثل الأدوية الخاصة مستحضرات التخدير وأدوية المضادات الحيوية.