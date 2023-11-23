«حماة الوطن»: كلمة الرئيس في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» عبرت عن الكثير

قال الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» تعبر عن الكثير، خاصة الجزء المتعلق بأن مصر لم تغلق بابها، أو المساعدات تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك أن المساعدات كانت متواصلة ومستمرة طوال الوقت.

وأضاف «سليمان»، الذي تواجد في الفعالية، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم مثالا وكلمة واضحة للجميع، بأن مصر لم تغلق المعبر، وأنها ستظل تقدم المساعدات لأبعد مدى للأشقاء الفلسطينيين، ولن يزايد على موقف مصر أحد.

كلمة الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وهذه نقطة مهمة للغاية، «شوفت كتير من المغالطات على إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر، وده محصلش خالص».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «معبر رفح من جانبنا احنا فاتحينه بشكل مستمر، وكنا بندخل قبل موضوع 7 أكتوبر ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون».

وأكد أن مصر قدّمت مساعدات إلى قطاع غزة بنسبة 75 إلى 80% من إجمالي نسبة المساعدات التي دخلت إلى القطاع، متابعا: «حجم اللي جه من الدنيا كوم واللي قدّمته مصر شيء تاني، ده مش مّن ولا حاجة».

وتابع، أن مصر كانت على قدر المسؤولية، وكانت تشعر بأنّه يجب عليها التحرّك للتخفيف عن أهالي غزة بالمساعدات التي تم تجهيزها في أسرع وقت.