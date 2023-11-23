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أمين تحالف الأحزاب: مصر ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

محمد أيمن سالم
07:01 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن خلال الـ 10 سنوات الماضية شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة في مختلف الاتجاهات والقطاعات، لافتا إلى القضاء على العشوئيات كان حلما حققه الرئيس السيسي للمصريين، وغيره من الأحلام التي طالت لسنوات ومنها تطوير قطاع الصحة والتعليم وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.

تحرك اليوم من أجل غزة 

وأوضح «مطر» في تصريح لـ«الوطن» أن مشهد المصريين في ستاد القاهرة اليوم يرد على كل من ادعى أن المصريين تخلوا عن القضية أو فرطوا فيها، وأسطول الدعم المصري الذي تحرك اليوم من أجل غزة خير دليل على أن مصر ثابتة على موقفها بل تتقدم وتبذل المزيد من أجل الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

الحالة الاقتصادية

وتابع «مطر»: «الرئيس السيسي يحمل عبئا كبيرا، وفي الوقت الذي يواجه فيه الأزمات الإقليمية فهو يعمل جاهدا من أجل الحالة الاقتصادية والحفاظ على الدولة المصرية وحدودها وأمنها القومي والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تطوير التعليم والصناعة والزراعة، والمواطن أصبح لديه أمل وطموح أكثر بفضل جهود الرئيس السيسي».

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