تضامن أطفال سوهاج مع القضية الفلسطينية: رسومات وأغاني ومساعدات

نظم أطفال روضة صبري أبو حسين الرسمية للغات بمحافظة سوهاج، وقفة تضامنية خاصة بيوم العرفان الفلسطيني إحياء ودعم للقضية الفلسطينية وإشادة بمثابرة جميع أفراد الشعب الفلسطيني وتحمله الشدائد والمصائب بإشراف أسماء التنجيد موجه عام رياض الأطفال.

مظاهر دعم أطفال سوهاج للقضية الفلسطينية

وقالت أسماء التنجيد موجه عام رياض الأطفال لـ«الوطن»، اشتمل اليوم على إحياء التراث الفلسطيني بالكوفية بواسطة الأطفال ورفع العلم الفلسطيني بجوار العلم المصري حتى يدرك الطفل أهمية القومية العربية الواحدة.

فضلًا عن بعض الأنشطة الغنائية لزرع مكانة المسجد الأقصى في قلوب الأطفال المصريين، بالأغاني الوطنية والحماسية، وتغني الأطفال بإسم كل طفل منكوب في غزة وسائر فلسطين.

أطفال سوهاج يدعمون أطفال غزة بالرسومات

كما عبر الأطفال عن دعمهم للقضية الفلسطينية بالرسومات، التي أظهرت وعي الأطفال بالقضية، ومعرفتهم بأطفال فلسطين الشهداء وأسمائهم وشاركوا برسم شخصياتهم بجانب العلم الفلسطيني وخريطة فلسطين.

دعم أهل سوهاج لأهل غزة

وكان أهالي محافظة سوهاج قدموا دعمًا لأهالي قطاع غزة، عبر مسيرات التأييد والتبرع بالدم فضلًا عن توجيه 6 حافلات مساعدات عينية إلى قطاع غزة كتب عليها «من أهل سوهاج لأهل غزة»، عقب تصاعد العدوان قوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة.