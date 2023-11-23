كاظم الساهر يطرح أغنية «Hold your fire» لدعم فلسطين

طرح الفنان كاظم الساهر، أغنيته الجديدة «Hold your fire»، التي تدعم شعب فلسطين، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ سقط عدد كبير من الشهداء.

وتتحدث أغنية «Hold your fire» عما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجمات غاشمة.

كاظم الساهر يروج لاغنيته الجديدة

وحرص كاظم الساهر، على الترويج للأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، إذ نشر مقطع صغير من الأغنية، وعلق عليها: «أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً».

وأضاف: «الأغنية فكرة الفنان كاظم الساهر وهي من تلحينه أيضاً، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي الفنان المبدع ميشال فاضل، ولقد تم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا. وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية».