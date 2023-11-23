«حملة السيسي» تعرض لقطات من وصول الرئيس إلى مؤتمر «تحيا مصر فلسطين» باستاد القاهرة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من وصوله لحضور مؤتمر «تحيا مصر فلسطين» باستاد القاهرة الدولي، اليوم، تضامنا مع الأشقاء في فلسطين.

وتوافد الآلاف من المواطنين، من كل مكونات الشعب المصري للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر فلسطين»، في استاد القاهرة الدولي، تضامنًا مع فلسطين وتحديدًا قطاع غزة، ضد الأعمال الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.