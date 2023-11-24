منسق «حياة كريمة» بالقنطرة: المبادرة وفرت عدادات مياه مجانا لأهالي القرى

قال الدكتور عصام يوسف منسق مؤسسة حياة كريمة في القنطرة شرق، إن المبادرة الرئاسية كانت السبب في توفير مياه الشرب لجميع المنازل وأهالي قرى القنطرة الذين عانوا من عدم وجودها مدار سنوات طويلة.

خطوط مياه في قرى القنطرة

وأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخطة المتكاملة للبنية التحتية في القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية بدأت بمد خطوط مياه الشرب لـ100% من قرى القنطرة، وتم الانتهاء منها بالتزامن مع إنشاء محطات وشبكات للصرف الصحي لأول مرة في القرى.

وتابع: «المياه هي حياة كل شخص، والمواطنون في القرى كانوا يعتمدون على الخزانات وملء الأواني بالمياه بسبب انقطاعها لأيام متواصلة وعدم توافرها بشكل يومي، إلى أن نجحت المبادرة في مد الخطوط لجميع المنازل».

توفير عدادات مجانية للمواطنين

وقال «يوسف»، إن المبادرة وفرت ما يعرف باسم عداد حياة كريمة وهو عداد مياه مجاني لكل منزل في قرى القنطرة، لضمان وصول المياه بشكل طبيعي إلى جميع الأسر، مؤكدا أن المواطنين في قرى القنطرة كانت تنقصهم جميع مقومات الحياة لتوفير حياة كريمة، فالقرى كانت تعيش دون مياه شرب أو صرف صحي أو خطوط كهرباء، وهي أدنى مقومات الحياة البسيطة، إلى جانب وصول خط الفقر إلى أكثر من 60% من سكان المركز بالكامل.

وأضاف أن المبادرة في مركز القنطرة شرق دعمت 7 اتجاهات أساسية كتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وإنشاء المجمعات الخدمية وإنشاء المدارس وتطوير الخدمات الصحية بما يليق بالمواطنين وتوفير السكن الكريم والتمكين الاقتصادي للأسر.